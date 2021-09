Ds 3 Crossback E - Tense | dinamicità ed eleganza full electric

(Di martedì 21 settembre 2021) Una prova su strada che ha rivelato una vettura elegante non solo nell'aspetto ma anche nelle prestazioni, un interno comodo e confortevole, tecnologia d'avanguardia, motore silenzioso e dinamico: ...

Primo B - SUV premium 100% elettrico del mercato, DS 3E -propone prestazioni elettrizzanti in un abitacolo raffinato, firmato DS Automobiles. La catena di trazione elettrica è ...Primo B - SUV premium 100% elettrico del mercato, DS 3E -propone prestazioni elettrizzanti in un abitacolo raffinato, firmato DS Automobiles. La catena di trazione elettrica e' ...Annuncio vendita Ds DS 7 Crossback DS 7 Crossback E-Tense 4x4 Business usata del 2020 a Teramo nella sezione Auto usate di Automoto.it ...