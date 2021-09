Dove si svolge Abito da sposa cercasi Puglia? Info e curiosità sulla location (Di martedì 21 settembre 2021) Abito da sposa cercasi Puglia è senza dubbio uno dei programmi maggiormente seguiti dal pubblico di Real Time. Il programma, condotto da Enzo Miccio, è andato in onda ogni mercoledì sera per dieci puntate di un’ora ciascuna(sempre sul famoso canale 31 del digitale terrestre, ndr), riscuotendo in ognuna di queste un grande successo. Si tratta di una struttura che prende spunto dal programma “Say yes to the dress”, in onda negli Stati Uniti e condotto da Randy Fenoli. Abiti da sposa cercasi Puglia è la seconda edizione dello show, dopo la prima ambientata a Palermo. Anche stavolta Enzo Miccio ha il compito di dare una mano alle future spose nel capire quale può essere l’Abito migliore per la cerimonia. L’obiettivo del wedding planner è anche quello di ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 21 settembre 2021)daè senza dubbio uno dei programmi maggiormente seguiti dal pubblico di Real Time. Il programma, condotto da Enzo Miccio, è andato in onda ogni mercoledì sera per dieci puntate di un’ora ciascuna(sempre sul famoso canale 31 del digitale terrestre, ndr), riscuotendo in ognuna di queste un grande successo. Si tratta di una struttura che prende spunto dal programma “Say yes to the dress”, in onda negli Stati Uniti e condotto da Randy Fenoli. Abiti daè la seconda edizione dello show, dopo la prima ambientata a Palermo. Anche stavolta Enzo Miccio ha il compito di dare una mano alle future spose nel capire quale può essere l’migliore per la cerimonia. L’obiettivo del wedding planner è anche quello di ...

