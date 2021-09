Dopo il trailer ufficiale cresce l’attesa per la terza stagione di You: Love e Joe complici oppure no? (Di martedì 21 settembre 2021) Tre giorni fa Netflix ha lanciato il trailer ufficiale della terza stagione di You che è certamente una delle serie più attese in piattaforma per l’autunno. Ed è già grandissima l’ansia dei fan della serie che non vedono l’ora di capire come si muoverà questa volta Joe, che ha rivelato il suo grande segreto alla donna che ama e che gli è rimasta al suo fianco. Non vi diciamo nulla di nuovo: il trailer fornisce le prime anticipazioni di questa season 3 di You, che vedrà Joe ancora una volta protagonista. Pensava che il matrimonio lo avrebbe cambiato, che l’amore di una persona speciale al suo fianco lo avrebbe reso diverso. Pensava che diventando padre tutto sarebbe stato diverso e invece no. La sua ossessione continua. La sua voglia di fare del male a qualcuno è sempre presente. Ma questa volta nel ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 21 settembre 2021) Tre giorni fa Netflix ha lanciato ildelladi You che è certamente una delle serie più attese in piattaforma per l’autunno. Ed è già grandissima l’ansia dei fan della serie che non vedono l’ora di capire come si muoverà questa volta Joe, che ha rivelato il suo grande segreto alla donna che ama e che gli è rimasta al suo fianco. Non vi diciamo nulla di nuovo: ilfornisce le prime anticipazioni di questa season 3 di You, che vedrà Joe ancora una volta protagonista. Pensava che il matrimonio lo avrebbe cambiato, che l’amore di una persona speciale al suo fianco lo avrebbe reso diverso. Pensava che diventando padre tutto sarebbe stato diverso e invece no. La sua ossessione continua. La sua voglia di fare del male a qualcuno è sempre presente. Ma questa volta nel ...

Advertising

PopspaceI : FAR CRY 6 - Ubisoft rilascia 4 nuovi trailer con Giancarlo Esposito Far Cry 6 uscirà il mese prossimo e vedrà l'att… - onlyxthexbr4ve : divertente come lou ha twittto due giorni dopo non era uscito il trailer e non ho incontrato @Simpforlouis4 :) - ad0rehazz : @festyles28 dopo che hai finito la stagione, vediti il trailer della stagione 4 - IgnorantCyclist : Generalmente il trailer è tra le prime cose da fare... Io dopo 9 mesi ce l'ho fatta. - eunbifilms : DOPO 84 ANNI UN TRAILER -