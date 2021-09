Dopo il maltempo della scorsa settimana, interventi di emergenza a Benevento (Di martedì 21 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ terminata per il 2021 l’attività dell’Anticendio Boschivo della Provincia di Benevento. Gli operatori del Servizio Forestazione dell’Ente sono tornati dunque a lavorare per la manutenzione e la salvaguardia delle aree boschive e a verde secondo i protocolli e i progetti a suo tempo approvati dalla Regione Campania, ente che delega alla Provincia (e alle Comunità Montane) la materia. Dopo i 126 diversi interventi d‘urgenza di questa torrida estate per spegnere i roghi nelle aree boschive, coltivate o incolte di competenza territoriale, il Servizio Forestazione della Provincia è stato già impiegato, per disposizione del Dirigente di Settore e Responsabile di Servizio, in alcune aree a verde e parchi pubblici devastati dalla tempesta abbattutasi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ terminata per il 2021 l’attività dell’Anticendio BoschivoProvincia di. Gli operatori del Servizio Forestazione dell’Ente sono tornati dunque a lavorare per la manutenzione e la salvaguardia delle aree boschive e a verde secondo i protocolli e i progetti a suo tempo approvati dalla Regione Campania, ente che delega alla Provincia (e alle Comunità Montane) la materia.i 126 diversid‘urgenza di questa torrida estate per spegnere i roghi nelle aree boschive, coltivate o incolte di competenza territoriale, il Servizio ForestazioneProvincia è stato già impiegato, per disposizione del Dirigente di Settore e Responsabile di Servizio, in alcune aree a verde e parchi pubblici devastati dalla tempesta abbattutasi ...

