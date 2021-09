Donato lascia la Lega | Salvini in minoranza | comanda Giorgetti

(Di martedì 21 settembre 2021) "La linea del no al green pass, "pur condivisa da larga parte della base" della, "è diventata minoritaria: prevale la posizione dei ministri, con, e dei governatori. Io non mi trovo più a mio agio e tolgo tutti dall'imbarazzo". Lo spiega l'europarlamentare Francesca, cheladopo il via libera del Carroccio all'estensione del green pass. Un disagio di cuiassicura di aver parlato "puntualmente a", il quale però "si trova in una posizione delicata. Rappresenta un partito con diverse anime, ma c'è una prevalenza della linea dei presidenti di Regione e dei ministri, capeggiati da, a favore delle scelte del governo Draghi. Il segretario ha cercato di dare forza a quanti come me giudicano che le ...

Lala Lega. Fedriga: "Non c'è spazio per i no vax"I temi divisivi leggi anche Francescala Lega: "Prevale la linea Giorgetti" Così su un tema divisivo come quello dei vaccini, emergono le divisioni interne alla Lega che rispecchiano le ...La Camera conferma la fiducia al governo sul decreto legge green pass bis. Conte (M5S): «Notizia positiva, dobbiamo uscire dall’ambiguità» ...Proseguiamo il nostro lavoro e non diamo adito alle polemiche di chi, dopo aver messo in cattiva luce la Lega per giustificare il suo abbandono, getta discredito sui colleghi. SALVINI: “TANTI AUGURI” ...