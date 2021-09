Don Matteo | ecco la scena finale di Terence Hill | la commozione di Nino Frassica

Advertising

Agenzia_Ansa : Terence Hill lascia Don Matteo, l'ultimo ciak dopo 20 anni. Il saluto della troupe. Al suo posto Raul Bova. #ANSA - Agenzia_Ansa : Terence Hill lascia 'Don Matteo', girata l'ultima scena. Dopo oltre 20 anni e 250 episodi. Lux Vide -Rai Fiction:… - rtl1025 : ?? #TerenceHill lascia @DonMatteoRai: ecco l'ultimo emozionante ciak. Ne abbiamo parlato con Luca Bernabei, Amminist… - FStuppia : RT @rtl1025: ?? #TerenceHill lascia @DonMatteoRai: ecco l'ultimo emozionante ciak. Ne abbiamo parlato con Luca Bernabei, Amministratore Dele… - nestquotidiano : Terence Hill termina riprese di Don Matteo e lascia la serie -

Ultime Notizie dalla rete : Don Matteo

Produzione, cast, troupe e staff dihanno salutato Terence Hill dopo aver girato l'ultima scena della celebre fiction Rai. Dopo più di vent'anni finisce così un pezzo di storia della televisione italiana. foto: Kikapress; ...ROMA " Dopo oltre 250 episodi, dopo oltre 20 anni dalla messa in onda della prima puntata, Terence Hill ha girato la sua ultima scena di una delle più fortunate e longeve serie di Rai1, "", prodotta da Luca e Matilde Bernabei in collaborazione con Rai Fiction. E' in questa occasione che Lux Vide e Rai Fiction hanno voluto dire grazie all'attore per la dedizione e la fedeltà ...Dopo oltre 250 episodi e più di 20 anni dalla messa in onda della prima puntata, l'attore ha girato l'ultima scena.In concomitanza con la ricorrenza del Santo Patrono, la Guardia di Finanza celebra anche la “giornata della memoria”, per ricordare i militari del Corpo che si sono sacrificati nell’adempimento del do ...