Disordini per rifiuto mascherina, arrestato candidato sindaco Trieste (Di martedì 21 settembre 2021) commenta Il candidato sindaco di Trieste del Movimento 3V, Ugo Rossi, è stato arrestato dai carabinieri per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, dopo i Disordini registrati ...

