Diretta Fiorentina-Inter 1-2 | grande occasione per Sanchez che spreca

Advertising

Fiorentinanews : #FiorentinaInter 1?-2? ??| 74' E' il momento di #Saponara, che prende il posto di #Sottil. Segui la nostra diretta… - Fiorentinanews : #FiorentinaInter 1?-2? ??| 65' E' il momento dei primi cambi per #Italiano: dentro #Odriozola e #Amrabat per… - Fiorentinanews : #FiorentinaInter 1?-2? ??| 55' La ribalta l'#Inter con #Dzeko. Colpo di testa del bosniaco su corner di #Calhanoglu… - Fiorentinanews : #FiorentinaInter 1?-1? ??| 51' Pareggio dell'#Inter con #Darmian. Liberato a destra da #Barella, l'esterno buca… - zazoomblog : Diretta Fiorentina-Inter 1-0: ci prova Calhanoglu da punizione Dragowski devia in angolo - #Diretta #Fiorentina-In… -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Fiorentina

... che non trova il gol del vantaggio per un soffio 1' Abisso fischia il calcio d'inizio trae Inter all'Artemio Franchi di Firenze Neanche il tempo di rifiatare e la è di nuovo pronta a ...... moviola e cronaca live Allo stadio 'Franchi',e Inter si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASintesiInter ...Appuntamento con Fiorentina-Inter e Atalanta-Sassuolo sulla CMIT TV: al termine dei due match per commentarli con i nostri ospiti ...Fiorentina e Inter si sfidano nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A: il risultato e gli highlights della gara.