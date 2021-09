Diretta Fiorentina-Inter 0-0: Gonzalez vicino al gol (Di martedì 21 settembre 2021) SEGUI LA Diretta DI Fiorentina-InterPRIMO TEMPO1' Abisso fischia il calcio d'inizio tra Fiorentina e Inter all'Artemio Franchi di Firenze Neanche il tempo di... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 21 settembre 2021) SEGUI LADIPRIMO TEMPO1' Abisso fischia il calcio d'inizio traall'Artemio Franchi di Firenze Neanche il tempo di...

Advertising

GTSOCCERLive1 : Fiorentina vs Internazionale/ diretta streaming Fiorentina vs Inter Milan - GTSports4 : #FiorentinaInter #FIOINT | Fiorentina vs Internazionale/ diretta streaming - internewsit : E' cominciata #FiorentinaInter 5' giornata di #SerieA Segui la diretta Live con noi! - - izmnok : RT @Gazzetta_it: Fischio d’inizio, si parte! Fiorentina-Inter 0-0 in diretta su - Fiorentinanews : #FiorentinaInter 0?-0? ??| 1' Si parte al 'Franchi'! Primo pallone per la squadra nerazzurra. Segui la nostra diret… -