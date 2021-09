Dieci oasi verdi nelle città | l’Italia si prepara alla sfida climatica

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 21 settembre 2021) Nel 2021ha scoperto che la vita in un pianeta con una concentrazione di gas serra mai sperimentata è più rischiosa. Può capitare di perdere la vita a Pantelleria perché l’auto in cui ti trovi viene sollevata come una piuma da una tromba d’aria; o morire bruciati in una campagna calabrese perché l’eccesso di calore droga gli incendi. Per ridurre questi pericoli ci sono due strade obbligate: abbassare le emissioni serra (si riducono le cause del problema) e mettere in campo misure di adattamento (si riducono gli effetti del problema). In linea di massima bisogna dividere le risorse disponibili tra questi due obiettivi. Ma c’è una tecnologia, affinata in una lunga esperienza, che risponde a entrambe le esigenze: gli alberi. Le piante rappresentano un magazzino di CO2 e quindi sottraggono carbonio all’atmosfera, dove è in eccesso, per riportarlo ...