Dicevano "è solo un'influenza": oggi il Covid ha ucciso più della Spagnola negli Usa (Di martedì 21 settembre 2021) ?È solo un’influenza” è il refrain che, ormai quasi due anni fa, riempiva i discorsi e l’etere mentre i primi casi di coronavirus si diffondevano nel mondo. Ma questi mesi ci hanno raccontato una storia diversa e oggi il numero di morti di Covid negli Stati Uniti supera quello dei morti per l’influenza Spagnola durante la pandemia del 1918-1919. Secondo i dati aggiornati della Johns Hopkins University, infatti, le vittime di coronavirus in Usa sono salite a 675.446, mentre quelle dell’influenza Spagnola erano state 675mila. Numeri drammaticamente importanti, nel Nuovo come nel Vecchio Continente. Un secolo fa, come oggi. In Italia, la Spagnola colpì in tre ondate successive e ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 settembre 2021) ?Èun’” è il refrain che, ormai quasi due anni fa, riempiva i discorsi e l’etere mentre i primi casi di coronavirus si diffondevano nel mondo. Ma questi mesi ci hanno raccontato una storia diversa eil numero di morti diStati Uniti supera quello dei morti per l’durante la pandemia del 1918-1919. Secondo i dati aggiornatiJohns Hopkins University, infatti, le vittime di coronavirus in Usa sono salite a 675.446, mentre quelle dell’erano state 675mila. Numeri drammaticamente importanti, nel Nuovo come nel Vecchio Continente. Un secolo fa, come. In Italia, lacolpì in tre ondate successive e ...

