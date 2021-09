Di Stefano: Russia partner economico, commerciale imprescindibile (Di martedì 21 settembre 2021) "La Federazione russa è per noi comunque un partner economico e commerciale imprescindibile e i motivi sono evidenti". Così Manlio Di Stefano, sottosegretario di Stato al Ministero degli Esteri e ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 settembre 2021) "La Federazione russa è per noi comunque une i motivi sono evidenti". Così Manlio Di, sottosegretario di Stato al Ministero degli Esteri e ...

Advertising

Stefano__Vecchi : RT @bordoni_russia: Spoglio al 15% Russia Unita 41% (-13%) Comunisti 24% (+11%) Zhirinovsky 9% (-4%) Gente Nuova 7% (non presente) Mironov… - stefano_b_l : Le molte e prevedibili irregolarità delle elezioni in Russia - Il Post - stefano_b_l : RT @Fata_Turch: Voti multipli, brogli, avversari silenziati o esclusi. Astensionismo alle stelle. Il partito di #Putin ai minimi, ma vincit… - LucianoBonazzi : Sfera di interesse Russia di Stefano Orsi - STEFANO_MISCHIA : RT @RobTallei: In Russia si sta votando per il rinnovo della Duma, tra censure e repressioni. Ne parliamo stasera a #SkyMondo con @zafesova… -