Di Michele: «Spalletti giusto per il Napoli. Serie A? Vi svelo la sorpresa» (Di martedì 21 settembre 2021) David Di Michele, ex calciatore di Udinese e Palermo, ha parlato della Serie A ai microfoni di 1 Football Club su 1 Station Radio David Di Michele, ex calciatore di Udinese e Palermo, ha parlato della Serie A ai microfoni di 1 Football Club su 1 Station Radio. Le sue dichiarazioni. Napoli – «Spalletti è l’allenatore giusto per il Napoli, ha messo più qualità e mentalità di Gattuso. È migliorato rispetto a quando l’ho avuto ad Udine come tecnico, le esperienze negative lo hanno fatto crescere. Gli hanno fatto capire come approcciarsi in determinate situazioni, anche nei rapporti umani ed è diventato più forte di prima. Ha in rosa grandissimi giocatori di qualità, ma è stato lui a dare coraggio e gioco. Ha valorizzato anche calciatori che l’anno ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 settembre 2021) David Di, ex calciatore di Udinese e Palermo, ha parlato dellaA ai microfoni di 1 Football Club su 1 Station Radio David Di, ex calciatore di Udinese e Palermo, ha parlato dellaA ai microfoni di 1 Football Club su 1 Station Radio. Le sue dichiarazioni.– «è l’allenatoreper il, ha messo più qualità e mentalità di Gattuso. È migliorato rispetto a quando l’ho avuto ad Udine come tecnico, le esperienze negative lo hanno fatto crescere. Gli hanno fatto capire come approcciarsi in determinate situazioni, anche nei rapporti umani ed è diventato più forte di prima. Ha in rosa grandissimi giocatori di qualità, ma è stato lui a dare coraggio e gioco. Ha valorizzato anche calciatori che l’anno ...

