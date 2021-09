“Di chi è l’Inter?”, la pesante dichiarazione del procuratore (Di martedì 21 settembre 2021) Mino Raiola ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport con tanti gli argomenti trattati. Il procuratore ha espresso il suo pensiero sull’arrivo delle tante proprietà americane in Italia: “Trovo strano che De Laurentiis si accorga solo adesso che il calcio ha bisogno di essere rifondato. Oggi abbiamo in Italia il Milan che è americano. l’Inter non so se è cinese o americana, qualcuno me lo dirà… Roma americana, Napoli romano. Forse siamo più internazionali, mentre la Juventus è in mano agli Agnelli. Dobbiamo stare attenti a non perdere spazio nella piramide: se non facciamo uno sforzo insieme, di fare un progetto nuovo, ce ne accorgeremo per non esserci più dentro. Ora il campionato più importante è l’Inghilterra per tre ragioni: soldi, spettacolo e infrastrutture, cose che a noi mancano. Però ci facciamo mangiare i diamanti dagli americani, ... Leggi su rompipallone (Di martedì 21 settembre 2021) Mino Raiola ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport con tanti gli argomenti trattati. Ilha espresso il suo pensiero sull’arrivo delle tante proprietà americane in Italia: “Trovo strano che De Laurentiis si accorga solo adesso che il calcio ha bisogno di essere rifondato. Oggi abbiamo in Italia il Milan che è americano.non so se è cinese o americana, qualcuno me lo dirà… Roma americana, Napoli romano. Forse siamo più internazionali, mentre la Juventus è in mano agli Agnelli. Dobbiamo stare attenti a non perdere spazio nella piramide: se non facciamo uno sforzo insieme, di fare un progetto nuovo, ce ne accorgeremo per non esserci più dentro. Ora il campionato più importante è l’Inghilterra per tre ragioni: soldi, spettacolo e infrastrutture, cose che a noi mancano. Però ci facciamo mangiare i diamanti dagli americani, ...

