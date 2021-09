Dentro il nuovo Museo dell’800 a Pescara (Di martedì 21 settembre 2021) Lo stabile che ospita il Museo dell’800 è stato inaugurato la scorsa domenica in Viale Gabriele D’Annunzio 128 a Pescara. Tre piani di recente ristrutturazione dove la Fondazione Di Persio-Pallotta ospita oltre duecento dipinti in grado di raccontare alcuni aspetti di un secolo per molti versi sottovalutato. Un secolo ricco di innovazioni, specie in Francia che, percorsa dai fremiti rivoluzionari del 1848, ha fornito il terreno per innalzare la bandiera del realismo, movimento vigoroso che mise l’arte al servizio dell’uomo lasciandosi alle spalle romanticismo e classicismo. È in Francia infatti dove emergono artisti energici come Courbet, Daumier o Millet, a cui il meglio della pittura italiana in quel periodo è in tutto o in parte debitrice: Pelizza da Volpedo, Morbelli o Butti al nord, Patini, o D’Orsi al sud. All’adesione ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 settembre 2021) Lo stabile che ospita ilè stato inaugurato la scorsa domenica in Viale Gabriele D’Annunzio 128 a. Tre piani di recente ristrutturazione dove la Fondazione Di Persio-Pallotta ospita oltre duecento dipinti in grado di raccontare alcuni aspetti di un secolo per molti versi sottovalutato. Un secolo ricco di innovazioni, specie in Francia che, percorsa dai fremiti rivoluzionari del 1848, ha fornito il terreno per innalzare la bandiera del realismo, movimento vigoroso che mise l’arte al servizio dell’uomo lasciandosi alle spalle romanticismo e classicismo. È in Francia infatti dove emergono artisti energici come Courbet, Daumier o Millet, a cui il meglio della pittura italiana in quel periodo è in tutto o in parte debitrice: Pelizza da Volpedo, Morbelli o Butti al nord, Patini, o D’Orsi al sud. All’adesione ...

