De Boer | «Barcellona | serve pazienza Mancanza di rispetto verso Koeman»

(Di martedì 21 settembre 2021) Frank Dedifende Ronald. Le dichiarazioni dell’allenatore olandese sul mister delIntervistato dal Mundo Deportivo, Frank Deha speso parole d’elogio per Ronald, la cui posizione alè al momento in bilico: «Ilvive un momento difficile e adesso dobbiamo pensare a come uscirne. La tranquillità è la cosa più importante. Bisogna capire cosa non funziona nella squadra,averecoi nuovi acquisti e confermare mister. Ronald è un bravissimo allenatore, ha il cuore blaugrana e sono convinto che avrà successo in futuro. Agli stanno mancando di». L'articolo proviene da Calcio News 24.

