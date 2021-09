Da Padova a Taranto riflettori puntati sulla ricerca in oncoematologia pediatrica (Di martedì 21 settembre 2021) Si conclude con successo la Staffetta per la Speranza, iniziativa di Fondazione Città della Speranza con il Patrocinio dello Stato Maggiore della Difesa “La ricerca è vita”, evento di chiusura dell’iniziativa, tenutosi a Taranto ha permesso di raccogliere 14 mila euro che saranno donati al reparto di Oncologia pediatrica del SS. Annunziata di Taranto L’evento ha visto la presenza del Sindaco Rinaldo Melucci, Andrea Camporese Presidente Fondazione Città della Speranza, dr.ssa Antonella Viola, direttrice scientifica dell’IRP Città della Speranza, e dr. Valerio Cecinati, primario di Oncologia pediatrica del SS. Annunziata. È la ricerca e la cura in oncoematologia pediatrica, il tema che unisce le città di Taranto e ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 21 settembre 2021) Si conclude con successo la Staffetta per la Speranza, iniziativa di Fondazione Città della Speranza con il Patrocinio dello Stato Maggiore della Difesa “Laè vita”, evento di chiusura dell’iniziativa, tenutosi aha permesso di raccogliere 14 mila euro che saranno donati al reparto di Oncologiadel SS. Annunziata diL’evento ha visto la presenza del Sindaco Rinaldo Melucci, Andrea Camporese Presidente Fondazione Città della Speranza, dr.ssa Antonella Viola, direttrice scientifica dell’IRP Città della Speranza, e dr. Valerio Cecinati, primario di Oncologiadel SS. Annunziata. È lae la cura in, il tema che unisce le città die ...

