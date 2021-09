Croazia-Italia oggi, calcio femminile: orario, tv, programma, probabili formazioni (Di martedì 21 settembre 2021) Si disputerà oggi, martedì 21 settembre, la gara valida per il Gruppo G delle Qualificazioni europee ai Mondiali di calcio femminile prevista a Karlovac, in Croazia, in cui l’Italia sarà opposta alle padrone di casa croate. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 17.30. La sfida tra Italia e Croazia sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 ed in streaming su Rai Play, mentre la diretta live testuale della partita sarà consultabile su OA Sport. Le azzurre di Milena Bertolini hanno vinto all’esordio con la Moldavia 3-0, la Croazia ha perso 0-2 con la Romania. programma Croazia-Italia calcio femminile Martedì 21 settembre, ore 17.30 Qualificazioni ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) Si disputerà, martedì 21 settembre, la gara valida per il Gruppo G delle Qualificazioni europee ai Mondiali diprevista a Karlovac, in, in cui l’sarà opposta alle padrone di casa croate. Ild’inizio è previsto alle ore 17.30. La sfida trasarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 ed in streaming su Rai Play, mentre la diretta live testuale della partita sarà consultabile su OA Sport. Le azzurre di Milena Bertolini hanno vinto all’esordio con la Moldavia 3-0, laha perso 0-2 con la Romania.Martedì 21 settembre, ore 17.30 Qualificazioni ...

