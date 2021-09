Cristel Carrisi incinta: la foto col pancione (Di martedì 21 settembre 2021) Cristel Carrisi sul social non dice nulla della sua terza gravidanza, ma il pancione lo rivela a Seriously, complice dell'esilarante battuta che ha fatto al padre Al Bano. La 35enne è incinta, aspetta un figlio da Devor Luksic , è già mamma di Kai, nata a maggio 2018, e Cassia, che ha compiuto 2 anni ad agosto, entrambe avute dall'imprenditore cileno da lei sposato il 3 settembre 2016 e con il quale vive in Croazia. Cristel convince il padre, allergico alla tecnologia, a pubblicizzare un nuovo assistente domotico, " Tata ". Il cantante accetta con entusiasmo, ma solo perché l'amata figlia glielo ha chiesto: peccato che questo strumento del futuro si riveli per lui un vero tormento... Cristel, insieme agli autori e ad altri attori che partecipano allo scherzo, ride di gusto quando in ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 21 settembre 2021)sul social non dice nulla della sua terza gravidanza, ma illo rivela a Seriously, complice dell'esilarante battuta che ha fatto al padre Al Bano. La 35enne è, aspetta un figlio da Devor Luksic , è già mamma di Kai, nata a maggio 2018, e Cassia, che ha compiuto 2 anni ad agosto, entrambe avute dall'imprenditore cileno da lei sposato il 3 settembre 2016 e con il quale vive in Croazia.convince il padre, allergico alla tecnologia, a pubblicizzare un nuovo assistente domotico, " Tata ". Il cantante accetta con entusiasmo, ma solo perché l'amata figlia glielo ha chiesto: peccato che questo strumento del futuro si riveli per lui un vero tormento..., insieme agli autori e ad altri attori che partecipano allo scherzo, ride di gusto quando in ...

Advertising

infoitcultura : Al Bano Carrisi a Scherzi a parte/ Assistente digitale da incubo e la figlia Cristel… - BigFabi_ : che forte cristel carrisi, tifo per lei #gfvip - CronacaSocial : Al Bano pazzo di gioia per sua figlia Cristel Carrisi. ???? - infoitcultura : Al Bano pazzo di gioia per sua figlia Cristel Carrisi -