Covid: Sala, ‘con aumento vaccini green pass sarà discorso del passato’ (Di martedì 21 settembre 2021) Milano, 21 set. (Adnkronos) – Quello sul green pass “da qui a poco tempo mi auguro che sarà un discorso che apparterrà al passato, nel senso che con l’evoluzione dei vaccini diventerà la normalità. Probabilmente questa benedetta immunità di gregge, di cui gli scienziati invocavano la presenza da tanto tempo, potrà diventare realtà. Penso ci sia solo da tenere duro e da continuare a vaccinarsi”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un incontro in Camera di commercio in vista della Pre-Cop26 a Milano, sulla raccolta firme per il referendum sul green pass. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 21 settembre 2021) Milano, 21 set. (Adnkronos) – Quello sul“da qui a poco tempo mi auguro cheunche apparterrà alato, nel senso che con l’evoluzione deidiventerà la normalità. Probabilmente questa benedetta immunità di gregge, di cui gli scienziati invocavano la presenza da tanto tempo, potrà diventare realtà. Penso ci sia solo da tenere duro e da continuare a vaccinarsi”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe, a margine di un incontro in Camera di commercio in vista della Pre-Cop26 a Milano, sulla raccolta firme per il referendum sul. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

