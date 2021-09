Covid, regole cinema e teatri: verso una svolta sulla capienza (Di martedì 21 settembre 2021) Approvata l'estensione del Green pass per molte categorie di lavoratori, ecco la possibile svolta per il settore cultura e intrattenimento: obiettivo riempire le sale di cinema e teatri al 75 - 80% . ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Approvata l'estensione del Green pass per molte categorie di lavoratori, ecco la possibileper il settore cultura e intrattenimento: obiettivo riempire le sale dial 75 - 80% . ...

Advertising

IlContiAndrea : Non comprensibili le richieste dei sindacati per tamponi gratis per chi non si vaccina. Al di là che esiste un prez… - Corriere : Milano, 10 classi in quarantena dai nidi alle superiori: alunni a casa (con nuove regole) e torna la Dad - sole24ore : Morta Martina Luoni, testimonial contro il Covid. Il video che invita tutti a seguire le regole anti-Covid - Il Sol… - Marco_Masieri : @LisaS_1981 @agodandaniela @valy_s @Cartabellotta @paolabardelle Io ho fatto tutti i vaccini anche un paio di facol… - PerugiaToday : Giochi de le Porte a Gualdo: le ordinanze ufficiali per ingressi, mobilità, residenti e commercianti. Ecco cosa cam… -