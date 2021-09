Covid oggi Veneto, 457 contagi: bollettino 21 settembre (Di martedì 21 settembre 2021) (Adnkronos) - Sono 457 contagi da coronavirus in Veneto oggi, 21 settembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della regione. Registrati altri 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 53.936 tamponi, con un tasso di positività dello 0,85%. "L'incidenza sotto l'1% è un dato che viene confermato negli ultimi giorni", dice il governatore Luca Zaia. "Con 53mila tamponi al giorno si va ad anestetizzare il cluster che si forma", aggiunge evidenziando l'importanza del tracciamento. I pazienti Covid ricoverati sono 334: sono 272 le persone in area non critica, 62 in terapia intensiva. "Non siamo preoccupati, gestiamo questi pazienti. I numeri di ricoveri e terapie intensive dovrebbero calare: l'80% dei ricoverati in terapia intensiva sono non vaccinati. In corsia, circa il 70%", ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) (Adnkronos) - Sono 457da coronavirus in, 212021, secondo numeri e dati deldella regione. Registrati altri 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 53.936 tamponi, con un tasso di positività dello 0,85%. "L'incidenza sotto l'1% è un dato che viene confermato negli ultimi giorni", dice il governatore Luca Zaia. "Con 53mila tamponi al giorno si va ad anestetizzare il cluster che si forma", aggiunge evidenziando l'importanza del tracciamento. I pazientiricoverati sono 334: sono 272 le persone in area non critica, 62 in terapia intensiva. "Non siamo preoccupati, gestiamo questi pazienti. I numeri di ricoveri e terapie intensive dovrebbero calare: l'80% dei ricoverati in terapia intensiva sono non vaccinati. In corsia, circa il 70%", ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Italia si parte da oggi con la terza dose di vaccino anti-covid: la somministrazione riguarda le persone immunoc… - ladyonorato : Il fatto che questi medici che OSANO visitare e curare da subito i malati Covid siano oggi attaccati e vilipesi com… - ladyonorato : Covid, l’infettivologo Garavelli: “nei vaccinati sopravvivono quelle varianti per le quali non è stato montato il v… - LetiziaFirenze : Covid: in Toscana scendono i casi, oggi solo 215 nuovi positivi ma ci sono tre decessi - Piero42395724 : RT @OrtigiaP: QUESTA E' LA VOSTRA DEMOCRAZIA CARI PRO-VAX? da notare che l'India e diversi paesi del sud america sono oggi covid free gra… -