Covid oggi Campania | 236 contagi e 6 morti | bollettino 21 settembre

Sono 236 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 21 settembre. Registrati inoltre altri 6 morti: 5 registrati nelle ultime 48 ore e un ulteriore decesso, avvenuto in precedenza ma registrato ieri. Analizzati 18.697 tamponi. In Campania sono 16 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 289 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

