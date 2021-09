Covid oggi Basilicata, 41 contagi e 2 morti: bollettino 21 settembre (Di martedì 21 settembre 2021) Sono 41 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 21 settembre. Registrati inoltre altri 2 morti. 937 il totale dei tamponi molecolari effettuati. Le persone decedute risiedevano a Noepoli e Venosa. I lucani guariti o negativizzati sono 32. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 59 (+4) di cui 3 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.218 (+4). Per la vaccinazione, sono state effettuate 3.203 somministrazioni ieri. Finora 415.683 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (75,1 per cento) mentre 360.602 hanno completato il ciclo vaccinale (65,2 per cento), per un totale di 776.284 somministrazioni effettuate. Le percentuali più alte si registrano nella fascia di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 settembre 2021) Sono 41 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 21. Registrati inoltre altri 2. 937 il totale dei tamponi molecolari effettuati. Le persone decedute risiedevano a Noepoli e Venosa. I lucani guariti o negativizzati sono 32. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 59 (+4) di cui 3 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti insono in tutto 1.218 (+4). Per la vaccinazione, sono state effettuate 3.203 somministrazioni ieri. Finora 415.683 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (75,1 per cento) mentre 360.602 hanno completato il ciclo vaccinale (65,2 per cento), per un totale di 776.284 somministrazioni effettuate. Le percentuali più alte si registrano nella fascia di ...

