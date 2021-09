Covid, negli Stati Uniti superati i morti della Spagnola (Di martedì 21 settembre 2021) Sono oltre 676 mila i nuovi decessi registrati nell’Unione da inizio pandemia. Un dato che supera quello del 1918-1919 Leggi su lastampa (Di martedì 21 settembre 2021) Sono oltre 676 mila i nuovi decessi registrati nell’Unione da inizio pandemia. Un dato che supera quello del 1918-1919

Advertising

rtl1025 : ?? Il numero dei morti per #Covid negli #StatiUniti supera quello dell'influenza Spagnola del 1918. I decessi per co… - Open_gol : Per entrare negli Usa servirà il vaccino e un test negativo fatto nei tre giorni prima del viaggio - ilfoglio_it : Gli #Usa riaprono le frontiere agli europei immunizzati. Così l’occidente si compatta per affermare che il #vaccino… - bedel1945 : Pfizer/BioNTech apre la strada alla vaccinazione dai 5 anni Dopo uno studio, afferma che il suo vaccino è 'sicuro'… - balduroberto : È chiaro come il sole che il vaccino non serve x il covid. È solo il mezzo x il timbro e la schedatura, come negli… -