Covid: Malpezzi, 'bene Senato discuta green pass Parlamento, Pd d'accordo' (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. (Adnkronos) - “È molto importante che il Senato abbia affrontato nel corso della capigruppo di oggi la questione dell'estensione del green pass obbligatorio per Senatori e dipendenti di Palazzo Madama, come sollecitato dal Governo. Siamo assolutamente a favore di questa misura e, nel pieno rispetto dell'autonomia del Parlamento, riteniamo che sia necessario applicarla quanto prima per mettere in sicurezza chi lavora al Senato". Così la presidente dei Senatori del Pd Simona Malpezzi. "Il Pd è favorevole al green pass che, insieme ai vaccini, è uno strumento che ci consente di studiare, lavorare, vivere con maggiore libertà e sicurezza. Anche il Parlamento faccia la sua parte e applichi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. (Adnkronos) - “È molto importante che ilabbia affrontato nel corso della capigruppo di oggi la questione dell'estensione delobbligatorio perri e dipendenti di Palazzo Madama, come sollecitato dal Governo. Siamo assolutamente a favore di questa misura e, nel pieno rispetto dell'autonomia del, riteniamo che sia necessario applicarla quanto prima per mettere in sicurezza chi lavora al". Così la presidente deiri del Pd Simona. "Il Pd è favorevole alche, insieme ai vaccini, è uno strumento che ci consente di studiare, lavorare, vivere con maggiore libertà e sicurezza. Anche ilfaccia la sua parte e applichi ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Malpezzi, 'bene Senato discuta green pass Parlamento, Pd d'accordo'... - TV7Benevento : Covid: Malpezzi, 'ora tutta maggioranza sostenga estensione green pass'... - TV7Benevento : **Covid: Malpezzi-Serracchiani, 'Parlamento accolga invito governo su green pass'**... - TV7Benevento : Covid: Malpezzi, 'sì a estensione green pass, no ambiguità in maggioranza'... - TV7Benevento : Covid: Malpezzi, 'Lega organizza iniziativa con no vax, problema per governo'... -