Covid, l’ottimismo dei pediatri: “I vaccini per i bimbi tra i 5 e i 11 entro Halloween” (Di martedì 21 settembre 2021) Le sperimentazioni di Pfizer hanno dato esito positivo. Troppi casi tra bambini e adolescenti: negli Usa contagi cresciuti del 240% in tre mesi Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 21 settembre 2021) Le sperimentazioni di Pfizer hanno dato esito positivo. Troppi casi tra bambini e adolescenti: negli Usa contagi cresciuti del 240% in tre mesi

Advertising

augusto_amato : Covid, l’ottimismo dei pediatri: “I vaccini per i bimbi tra i 5 e i 11 entro Halloween” - StefaniaVaselli : RT @LaStampa: Covid, l’ottimismo dei pediatri: “I vaccini per i bimbi tra i 5 e i 11 entro Halloween” - Vince08440165 : RT @LaStampa: Covid, l’ottimismo dei pediatri: “I vaccini per i bimbi tra i 5 e i 11 entro Halloween” - infoitsalute : Covid, l’ottimismo dei pediatri: “I vaccini per i bimbi tra i 5 e i 11 entro Halloween” - messveneto : Covid, l’ottimismo dei pediatri: “I vaccini per i bimbi tra i 5 e i 11 entro Halloween”: Le sperimentazioni di Pfiz… -