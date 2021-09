Covid Liguria 21 settembre: quattro morti nelle ultime 24 ore, tre erano under 70 (Di martedì 21 settembre 2021) Purtroppo, i dati delle ultime 24 ore , portano una brutta notizia: quattro nuovi decessi , tre dei quali con meno di 70 anni . Infatti, si tratta di tre uomini di 60, 63 e 69 anni, e una donna di 93: ... Leggi su lanazione (Di martedì 21 settembre 2021) Purtroppo, i dati delle24 ore , portano una brutta notizia:nuovi decessi , tre dei quali con meno di 70 anni . Infatti, si tratta di tre uomini di 60, 63 e 69 anni, e una donna di 93: ...

Advertising

AnsaLiguria : Covid: in Liguria 4 morti, superati i 4400 decessi. Calano i positivi. Sono 59 i nuovi casi. Oltre 5600 vaccinazion… - ansa_liguria : Covid: in Liguria 4 morti, superati i 4400 decessi - rep_genova : Covid: in Liguria 59 nuovi casi, 81 ricoveri e 4 decessi [aggiornamento delle 17:46] - COVIDbot_ITA : RT @RegLiguria: VACCINAZIONI ANTI COVID LIGURIA 21 SETTEMBRE 2021 Vaccini somministrati: 2.107.922 ?? Ciclo completo: 994.051 ?? In attesa… - cdsnews : La Liguria supera le 4.400 vittime Covid positive -