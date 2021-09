Covid | le news Vaccini | Vaia Spallanzani | Troppo presto per bimbi 5 - 11 anni

Advertising

ladyonorato : Ripropongo un articolo che riporta correttamente le osservazioni di due eminenti scienziati sul tema: I vaccini ant… - vaticannews_it : #20settembre #Vaticano Il Papa ha chiesto al Governatorato di emanare un’ordinanza per adottare tutte le misure ido… - LaStampa : Covid: vitamina D potrebbe potenziare l’effetto del vaccino - 27crazyfrog : RT @2_panta: Pfizer, 'abbiamo sbagliato vaccino'. Campagna contro il Covid, studio sconcertante: tutto ribaltato, chi rischia - ChiaraBonetti8 : @ussarialati @Cartabellotta @istsupsan in Russia da oltre due mesi poi record quasi quotidiani di morti. Ma sono f… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

... fatto sta che la collaboratrice scolastica dice di essere in possesso di un test che accerterebbe che il livello dei suoi anticorpi antiè ancora alto: 'Il sierologico ha mostrato che avevo ...C'è il timore del long, l'infezione a lungo termine che può portare dei danni e conseguenze di salute per mesi o anni. L'idea di far prendere naturalmente l'infezione è sbagliata perché può ...TREVISO - Ad una settimana esatta dall’inizio della scuola, in provincia di Treviso, cresce il numero di casi di positività al Covid tra gli studenti.Martedì, 21 settembre 2021 Home > aiTv > Fake news, alla Luiss nasce l'Italian Digital Media Observatory Roma, 21 set. (askanews) - Il 20% dei cittadini americani non crede alla scienza, il 50% dei br ...