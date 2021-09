Covid, in Lombardia 472 nuovi positivi con 61 mila tamponi. Nella Bergamasca 41 casi (Di martedì 21 settembre 2021) I dati delle ultime 24 ore nel report regionale di martedì 21 settembre. Tasso di positività allo 0,7%. Le vittime sono 9. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 21 settembre 2021) I dati delle ultime 24 ore nel report regionale di martedì 21 settembre. Tasso dità allo 0,7%. Le vittime sono 9.

Advertising

StefaniaChiale : Tre giorni di scuola = 37 classi in quarantena Otto giorni di scuola = 90 classi in quarantena (+146%) = torna la… - Agenzia_Ansa : E' morta, a 27 anni Martina Luoni, la giovane di Solaro, paziente oncologica che è stata una delle testimonial anti… - SkyTG24 : Vaccino Covid, Lombardia prima a raggiungere soglia 80% di over 12 con ciclo completo - lucarango88 : ??Agg. 17:25 #Covid_19 #21settembre #Trento 29|9 8,3% #Lombardia 472|150 n.d. #Piemonte 225|135 5,1% #Liguria 59|4… - ChiaraBaldi86 : Dati di oggi della #Lombardia: Positivo: + 472 Ricoverati: 437, +2 Terapia intensiva: 62, -1 Decessi: 33.992, +9… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia Pregliasco/ "3a dose per tutti? Dipende come andrà l'inverno, per ora solo fragili" Si è parlato del vaccino e a riguardo il membro della task force anti covid della Lombardia ha spiegato: "Il vaccino sta dimostrando un'efficacia macroscopica, non è uno schermo al 100%, alcuni si ...

Dl Green pass, atteso alla Camera il voto di fiducia ... chiedete ai medici, agli infermieri e a chi ha ancora sulla pelle gli effetti del Covid. Qui non ... In Lombardia, ha spiegato il coordinatore della campagna, Guido Bertolaso, oggi vengono vaccinati 2.

Covid oggi Lombardia e Italia, bollettino del 21 settembre: contagi, morti e ricoveri IL GIORNO Coronavirus in Lombardia: 472 casi, 13 nel Comasco Coronavirus in Lombardia: l'aggiornamento sull'andamento del contagio a martedì 21 settembre 2021. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 61.172 tamponi effettuati, sono 4 ...

Sono 472 i nuovi casi di Covid in Lombardia, 17 nel Lodigiano Sono stati 472 i nuovi casi di Covid 19 nelle ultime 24 ore, secondo i dati resi noti dal report della Regione Lombardia, su un totale di oltre 61mila tamponi effettuati. Il tasso di positività si att ...

Si è parlato del vaccino e a riguardo il membro della task force antidellaha spiegato: "Il vaccino sta dimostrando un'efficacia macroscopica, non è uno schermo al 100%, alcuni si ...... chiedete ai medici, agli infermieri e a chi ha ancora sulla pelle gli effetti del. Qui non ... In, ha spiegato il coordinatore della campagna, Guido Bertolaso, oggi vengono vaccinati 2.Coronavirus in Lombardia: l'aggiornamento sull'andamento del contagio a martedì 21 settembre 2021. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 61.172 tamponi effettuati, sono 4 ...Sono stati 472 i nuovi casi di Covid 19 nelle ultime 24 ore, secondo i dati resi noti dal report della Regione Lombardia, su un totale di oltre 61mila tamponi effettuati. Il tasso di positività si att ...