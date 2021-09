Covid, in Italia sospesi 767 medici senza vaccino (Di martedì 21 settembre 2021) Sono attualmente 767 i medici sospesi in Italia per non essere ancora vaccinati contro Covid 19. Dall’inizio le sospensioni comunicate alla Fnomceo (Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) da 55 Ordini sono state 1.016. Di queste, 249 sono state poi revocate per l’avvenuta vaccinazione. Ad aggiornare i numeri è la stessa Fnomceo. La Fnomceo ricorda che sono 460mila i medici e gli odontoiatri Italiani, e che provvedimenti di sospensione sono stati comunicati attualmente da 55 Ordini su un totale di 106. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 settembre 2021) Sono attualmente 767 iinper non essere ancora vaccinati contro19. Dall’inizio le sospensioni comunicate alla Fnomceo (Federazione nazionale Ordini deichirurghi e odontoiatri) da 55 Ordini sono state 1.016. Di queste, 249 sono state poi revocate per l’avvenuta vaccinazione. Ad aggiornare i numeri è la stessa Fnomceo. La Fnomceo ricorda che sono 460mila ie gli odontoiatrini, e che provvedimenti di sospensione sono stati comunicati attualmente da 55 Ordini su un totale di 106. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Ruffino_Lorenzo : I vaccini in Italia stanno funzionando molto bene andando a prevenire la stragrande maggioranza delle forme gravi d… - Agenzia_Ansa : In Italia si parte da oggi con la terza dose di vaccino anti-covid: la somministrazione riguarda le persone immunoc… - Corriere : Zaia: «Terza dose va pianificata con urgenza. Anziani e medici vanno protetti in inverno» - neifatti : Covid in Italia, 3.377 casi e 67 decessi nelle ultime 24 ore - angelo_arcadu : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Italia 3.377 nuovi casi su 330.275 tamponi e altri 67 decessi #covid -