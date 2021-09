Covid, in Italia 3.377 nuovi casi su 330.275 tamponi e altri 67 decessi (Di martedì 21 settembre 2021) Sono 3.377 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 330.275 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta all'1%, in calo rispetto al 2% di lunedì. Nelle ultime 24 ore i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 settembre 2021) Sono 3.377 idi coronavirus registrati ina fronte di 330.275eseguiti. Il tasso di positività si attesta all'1%, in calo rispetto al 2% di lunedì. Nelle ultime 24 ore i ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : I vaccini in Italia stanno funzionando molto bene andando a prevenire la stragrande maggioranza delle forme gravi d… - Agenzia_Ansa : In Italia si parte da oggi con la terza dose di vaccino anti-covid: la somministrazione riguarda le persone immunoc… - Corriere : Zaia: «Terza dose va pianificata con urgenza. Anziani e medici vanno protetti in inverno» - MICHAELBERTAKIS : RT @RaiNews: I dati sulla pandemia in Italia #coronavirus - MiminoRICCIARDI : Covid-19 (21set2021) | Bollettino ITALIA: 3377 nuovi contagi, 67 nuovi decessi e 6308 guariti -