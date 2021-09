Covid in Campania, tasso di positività in discesa: si svuotano gli ospedali (Di martedì 21 settembre 2021) Sono 236 i nuovi positivi in Campania nelle ultime 24 ore su oltre 18mila tamponi esaminati. A fornire i dati è l’Unità di Crisi regionale nel bollettino giornaliero. Campania, il bollettino di oggi Il tasso di positività è in discesa. Oggi si attesta al’1,27%, quasi due punti percentuali in meno di ieri quando l’indice del contagio era L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 21 settembre 2021) Sono 236 i nuovi positivi innelle ultime 24 ore su oltre 18mila tamponi esaminati. A fornire i dati è l’Unità di Crisi regionale nel bollettino giornaliero., il bollettino di oggi Ildiè in. Oggi si attesta al’1,27%, quasi due punti percentuali in meno di ieri quando l’indice del contagio era L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

neifatti : Covid in Campania, 236 nuovi positivi - ildenaro_it : #Covid, in #Campania 236 nuovi casi. Giù #tasso di #contagio: 1,26% (ieri era il 3,02 #Drastico #calo dei… - Yogaolic : RT @cronachecampane: #cronaca #ultimenotizie #Covid, sono 236 i nuovi casi in Campania: in calo #Ricoveri e tasso di positività - https://t… - italiaserait : Covid oggi Campania, 236 contagi e 6 morti: bollettino 21 settembre - InfoCilentoWeb : Covid: sono 236 i nuovi positivi in Campania -