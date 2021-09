Covid, in Campania 236 nuovi casi. Giù il tasso di contagio: 1,26% (ieri era il 3,02%). Calano ancora i ricoveri (Di martedì 21 settembre 2021) Sono 236 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 18.697 tamponi. Il tasso di incidenza cala all’1,26% dal 3,02% di ieri. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono registrati 5 nuovi decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. In Campania sono 16 (-4) i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 289 (-5) i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 21 settembre 2021) Sono 236 idi coronavirus emersiindall’analisi di 18.697 tamponi. Ildi incidenza cala all’1,26% dal 3,02% di. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regionesono registrati 5decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza, ma registrato. Insono 16 (-4) i pazientiricoverati in terapia intensiva e 289 (-5) i pazientiricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

