Covid: illegittima la sospensione senza stipendio dell'ausiliaria non vaccinata (Di mercoledì 22 settembre 2021) Annamaria Villafrate - Accolto dal Tribunale di Milano il ricorso di un'ausiliaria sospesa dal lavoro senza retribuzione dalla datrice per non essersi sottoposta alla vaccinazione anti Covid.

