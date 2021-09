Covid, i dati: 3.377 nuovi casi con 330.275 test, tasso di positività scende all’1%. Le nuove vittime sono 67 (Di martedì 21 settembre 2021) sono 3.377 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 2.407. Il numero di test molecolari e antigenici effettuati, però – come sempre accade dopo il weekend – è più che raddoppiato: 330.275 contro 122.441, per un tasso di positività che scende dall’1,9% all’1%. I morti sono 67, contro i 44 del giorno precedente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021)3.377 idi-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 2.407. Il numero dimolecolari e antigenici effettuati, però – come sempre accade dopo il weekend – è più che raddoppiato: 330.275 contro 122.441, per undichedall’1,9%. I morti67, contro i 44 del giorno precedente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

