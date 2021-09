Covid, dal lockdown al vaccino: il punto sull’efficacia delle misure di contenimento (Di martedì 21 settembre 2021) Ogni valutazione, soprattutto per un evento in continua evoluzione come una epidemia, è provvisoria e destinata a essere superata da valutazioni successive. Certamente molte valutazioni iniziali sul Covid-19 si sono rivelate sbagliate e hanno richiesto revisioni e correzioni. Ciononostante ogni tanto una valutazione va fatta, perché in nessun momento se non nel lontano futuro si avrà un quadro definitivo dell’epidemia e le nostre decisioni vanno prese giorno per giorno, non rimandate al lontano futuro. L’andamento di una epidemia non è facile da seguire: l’esperienza di ciascuno di noi è aneddotica e limitata, e i dati statistici soffrono di errori inevitabili: le diagnosi di Covid sono sottostimate, perché i casi lievi spesso sfuggono, le morti sono attribuite alla malattia in funzione della diagnosi che può essere sbagliata. Il dato più solido che si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Ogni valutazione, soprattutto per un evento in continua evoluzione come una epidemia, è provvisoria e destinata a essere superata da valutazioni successive. Certamente molte valutazioni iniziali sul-19 si sono rivelate sbagliate e hanno richiesto revisioni e correzioni. Ciononostante ogni tanto una valutazione va fatta, perché in nessun momento se non nel lontano futuro si avrà un quadro definitivo dell’epidemia e le nostre decisioni vanno prese giorno per giorno, non rimandate al lontano futuro. L’andamento di una epidemia non è facile da seguire: l’esperienza di ciascuno di noi è aneddotica e limitata, e i dati statistici soffrono di errori inevitabili: le diagnosi disono sottostimate, perché i casi lievi spesso sfuggono, le morti sono attribuite alla malattia in funzione della diagnosi che può essere sbagliata. Il dato più solido che si ...

Advertising

ladyonorato : Qui è sintetizzata la posizione critica di Peter Doshi, scienziato che ha pubblicato confutato le STIME usate da Pf… - fanpage : 'Dal più profondo del cuore, per quello che io ho visto in rianimazione: vaccinatevi, perché il Covid esiste ed è b… - IlContiAndrea : Non comprensibili le richieste dei sindacati per tamponi gratis per chi non si vaccina. Al di là che esiste un prez… - itbread : RT @tvsvizzera: La Confederazione sta pensando di adeguare la validità del certificato Covid sulla base delle nuova evidenze scientifiche.… - isladecoco7 : RT @Signorasinasce: Ecco cosa abbiamo ottenuto dal Banchiere tanto gradito all’ #Eu: grano +60% . carburanti +17% . metalli +65% . energia… -