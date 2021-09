Covid, Costa: “Capienza cinema e teatri verso 75-80%” (Di martedì 21 settembre 2021) Sul numero massimo di spettatori e le regole anti Covid, “il governo ha preso un impegno preciso e il 30 settembre ci sarà una valutazione: credo che ci saranno le condizioni per procedere a un ampliamento delle capienze per teatri e cinema. Credo ci possa essere una tappa intermedia sull’aumento che può prevedere un 75-80% per poi guardare, nelle prossime settimane, l’obiettivo del 100%”. Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di “Un Giorno da Pecora”, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. “Nella valutazione di fine mese potranno essere incluse anche le discoteche a cui daremo finalmente una risposta: oggi è importante creare le condizioni per riaprirle e si può anche partire – ha concluso Costa – con una Capienza del 75% col Green pass”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 21 settembre 2021) Sul numero massimo di spettatori e le regole anti, “il governo ha preso un impegno preciso e il 30 settembre ci sarà una valutazione: credo che ci saranno le condizioni per procedere a un ampliamento delle capienze per. Credo ci possa essere una tappa intermedia sull’aumento che può prevedere un 75-80% per poi guardare, nelle prossime settimane, l’obiettivo del 100%”. Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di “Un Giorno da Pecora”, il sottosegretario alla Salute, Andrea. “Nella valutazione di fine mese potranno essere incluse anche le discoteche a cui daremo finalmente una risposta: oggi è importante creare le condizioni per riaprirle e si può anche partire – ha concluso– con unadel 75% col Green pass”. L'articolo proviene da Italia Sera.

