Covid | buone notizie a livello nazionale | contagi e ricoveri giù | ma non a Bergamo

(Di martedì 21 settembre 2021) La quarta ondata di questa pandemia, almeno in Italia, sembra avere il fiato corto. I numeri delo lasciano intravedere una frenata, e soprattutto l’impatto sugli ospedali è sembrato essere molto meno violento rispetto alle ondate precedenti. Segno inequivocabile di come i vaccini funzionino, soprattutto nell’evitare le ospedalizzazioni. I dati nazionali I nuovi casi asono stati 29.523 (-14,3% dai 34.441 del periodo precedente); media giornaliera 4.217 (da 4.920). Come detto, è un segnale importante e che lascia ben sperare. Anche perché il trend di diminuzione corre, adesso, da tre settimane consecutive. Anche il tasso di positività relativo ai soli tamponi molecolari è in discesa: ora è al 4,2% (dal 5% di una settimana fa); mentre il rapporto medio positivi/tamponi totali comprensivo dei rapidi è all’1,54% ...

Antonella Viola "notizie sul fronte vaccini. A breve potrebbe essere approvato il vaccino Pfizer contro- 19 per i bambini dai 5 ai 12 anni. La sperimentazione è terminata con successo e ...... se qualcuno avesse scritto un libro avrebbe una bella trama perché nonostantee diverse ...Gianmario - è la collaborazione con Alghero che ci dà giocatrici futuribili e fisicamente, che ...Vaccino anti-covid Pfizer-BioNTech "sicuro per i bambini tra i 5 e gli 11 anni". Ad annunciarlo le due aziende in una nota. Ma cosa ne pensano gli ...Al Civile iniziate le somministrazioni in Nefrologia. Per over 80, Rsa, sanitari si può partire da metà ottobre, ma Regione attende l’ok del governo. Apre il mini-hub a Elnòs. Prime dosi per altri 40 ...