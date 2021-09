Covid 19 in Campania | bollettino del 20 settembre | 236 positivi

Advertising

sscalcionapoli1 : Campania, 236 positivi su 18.697 tamponi nelle ultime 24 ore, 5 morti nelle ultime 48 ore, 1 deceduto in precedenza… - dariocurcio5 : #Covid_19 Bollettino giornaliero Unità di crisi della Regione Campania. Nuovi positivi 236 Tamponi effettuati 18697… - lucarango88 : ??Agg. 17:25 #Covid_19 #21settembre #Trento 29|9 8,3% #Lombardia 472|150 n.d. #Piemonte 225|135 5,1% #Liguria 59|4… - teleischia : COVID OGGI CAMPANIA, 236 CONTAGI E 5 DECESSI. BOLLETTINO 21 SETTEMBRE - ManolitoSchutz2 : RT @SkyTG24: Covid Campania, il bollettino: 236 nuovi casi su 18.697 test -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Aumentano i nuovi positivi ma diminuisce la curva dei contagi da in. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 236 positivi su 18.697 tamponi esaminati , 38 in più di ieri con 12.155 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo l'1,...Puntuale come ogni giorno da mesi, l'Unità di Crisi della Regioneha diramato il bollettino relativo ai nuovi contagi da- 19. Oggi si contano 236 nuovi positivi e sono stati processati 18.697 test. Nella giornata di oggi, purtroppo, si contano 5 ...Ci sono 236 positivi del giorno in Campania rilevati a fronte di 18.697 tamponi processati. Lo comunica l'unità di crisi della Regione. I deceduti sono ...Stampa Sono 236 i nuovi contagi in Campania. Il dato emerge dai 18.697 test effettuati nelle ultime 24 ore. Da registrare cinque decessi (nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ie ...