Cosmo annulla i concerti | Artisti traditi dai politici

Advertising

corrierebologna : L’appello, gli attacchi e infine la resa: Cosmo annulla il mega evento bolognese| Quan... -

Ultime Notizie dalla rete : Cosmo annulla

il Resto del Carlino

Il cantautore aveva chiesto eventi live liberi con Green pass e tamponi. "Ho parlato con il ministro, ma senza certezze è impossibile organizzare" di PIERFRANCESCO PACODABologna, 20 settembre 2021 -getta la spugna e, per ora, i concerti programmati a Bologna per venerdì 1 ottobre, sabato 2 e domenica 3 prossimi. "Nostro malgrado, siamo costretti a rimandare i live a Bologna", ...L’attacco al governo «Purtroppo il governo ha detto che si esprimerà sulla possibile abolizione del distanziamento solo il 30 settembre — spiega Cosmo in un lungo messaggio ...Il cantautore aveva chiesto eventi live liberi con Green pass e tamponi "Ho parlato con il ministro, ma senza certezze è impossibile organizzare" ...