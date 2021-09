Così la burocrazia ha distrutto la scuola italiana (Di martedì 21 settembre 2021) Cosa dovremmo insegnare ai bambini? E agli adolescenti? Sono domande a cui si poteva rispondere con una certa sicurezza fino a qualche decennio fa, quando il mondo – e nel mondo specialmente la cultura – era immobile, o in lentissimo movimento. C’è senz’altro più di un modo per insegnare il latino, la matematica, la biologia, ma è chiaro che in tutti questi modi verranno contemplate le declinazioni, le equazioni e la fotosintesi. Ma nell’ultimo mezzo secolo il mondo non ha fatto che muoversi e complicarsi, e ora non siamo più veramente sicuri che su quell’insieme di saperi debba fondarsi la formazione dei giovani; e siamo quasi sicuri che il possesso di quell’insieme di saperi non spiani più automaticamente la strada a una carriera soddisfacente. Con l’educazione civica le cose si fanno ancora più spinose, perché l’educazione civica non è un corpus di conoscenze bell’e pronto, che in ... Leggi su linkiesta (Di martedì 21 settembre 2021) Cosa dovremmo insegnare ai bambini? E agli adolescenti? Sono domande a cui si poteva rispondere con una certa sicurezza fino a qualche decennio fa, quando il mondo – e nel mondo specialmente la cultura – era immobile, o in lentissimo movimento. C’è senz’altro più di un modo per insegnare il latino, la matematica, la biologia, ma è chiaro che in tutti questi modi verranno contemplate le declinazioni, le equazioni e la fotosintesi. Ma nell’ultimo mezzo secolo il mondo non ha fatto che muoversi e complicarsi, e ora non siamo più veramente sicuri che su quell’insieme di saperi debba fondarsi la formazione dei giovani; e siamo quasi sicuri che il possesso di quell’insieme di saperi non spiani più automaticamente la strada a una carriera soddisfacente. Con l’educazione civica le cose si fanno ancora più spinose, perché l’educazione civica non è un corpus di conoscenze bell’e pronto, che in ...

