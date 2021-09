Cosa si muove dietro la vittoria (sporca) del partito di Putin (Di martedì 21 settembre 2021) Non stupirà nessuno apprendere che Russia Unita ha stravinto alle elezioni parlamentari. Completato lo spoglio delle schede martedì mattina, la commissione elettorale ha confermato la vittoria del partito del presidente Vladimir Putin con 49,83% dei voti, Cosa che gli garantisce la maggioranza assoluta nella Duma, il Parlamento russo, con oltre due terzi dei seggi. Si conclude così una tornata elettorale tanto telefonata quanto colma di brogli, irregolarità e manipolazioni. L’affluenza si è attestata al 40% – dato basso ma non sorprendente considerata la brutale campagna di intimidazione e repressione nei confronti degli oppositori di Putin, i quali, se non sono in prigione o sotto investigazione, sono fuggiti all’estero. L’agenzia di stampa Interfax, controllata dal regime, ha comunicato l’esistenza ... Leggi su formiche (Di martedì 21 settembre 2021) Non stupirà nessuno apprendere che Russia Unita ha stravinto alle elezioni parlamentari. Completato lo spoglio delle schede martedì mattina, la commissione elettorale ha confermato ladeldel presidente Vladimircon 49,83% dei voti,che gli garantisce la maggioranza assoluta nella Duma, il Parlamento russo, con oltre due terzi dei seggi. Si conclude così una tornata elettorale tanto telefonata quanto colma di brogli, irregolarità e manipolazioni. L’affluenza si è attestata al 40% – dato basso ma non sorprendente considerata la brutale campagna di intimidazione e repressione nei confronti degli oppositori di, i quali, se non sono in prigione o sotto investigazione, sono fuggiti all’estero. L’agenzia di stampa Interfax, controllata dal regime, ha comunicato l’esistenza ...

