Coronavirus Italia, il bollettino del 21 settembre: 3.377 nuovi casi Covid e 67 morti (Di martedì 21 settembre 2021) La situazione aggiornata sul numero di contagi da Coronavirus a livello nazionale. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 in Italia, con il bollettino completo aggiornato a martedì 21 settembre 2021 Leggi su mediagol (Di martedì 21 settembre 2021) La situazione aggiornata sul numero di contagi daa livello nazionale. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da-19 in, con ilcompleto aggiornato a martedì 212021

Advertising

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 21 settembre: 3.377 nuovi casi, i morti sono 67 - Agenzia_Ansa : Sono 330.275 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo… - Corriere : Zaia: «Terza dose va pianificata con urgenza. Anziani e medici vanno protetti in inverno» - cireshika1 : RT @eziomauro: Coronavirus Italia, il bollettino di oggi: 3.377 nuovi contagi con 330mila tamponi. I decessi sono 67 - repubblica : RT @eziomauro: Coronavirus Italia, il bollettino di oggi: 3.377 nuovi contagi con 330mila tamponi. I decessi sono 67 -