Cori offensivi contro Napoli | 10 mila euro di multa all' Udinese

(Di martedì 21 settembre 2021) ROMA - Un solo squalificato in serie A dopo le partite della 4/a giornata. Il giudice sportivo , Gerardo Mastrandrea ha fermato per una giornata il giocatore del Cagliari , Gabriele Zappa , espulso ...

Il giudice sportivo ha poi inflitto una ammenda di 10mila euro all'Udinese " per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonatoinsultanti di matrice territoriale nei confronti ...Per ciò che concerne Udinese - Napoli , il Giudice Sportivo ha punito il club friulano per la condotta anti - etica dei suoi tifosi; alcunichiaramente udibili sono stati ritenutiper ...Sostenitori friulani colpevoli di discriminazione territoriale nei confronti dei partenopei. Un solo squalificato: Zappa del Cagliari ...Nel commento di Udinese-Napoli, il quotidiano rivolge un appello ai tifosi: la speranza è che questi cori smettano definitivamente ...