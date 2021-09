Contributi Covid regionali per attività commerciali, ristoranti, parchi tematici: le risorse stanziate (Di martedì 21 settembre 2021) DPCM 30 giugno 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 settembre 2021 Riparto del Fondo per il sostegno delle attivita' economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, tra le ... Leggi su informazionefiscale (Di martedì 21 settembre 2021) DPCM 30 giugno 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 settembre 2021 Riparto del Fondo per il sostegno delle attivita' economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, tra le ...

Advertising

InfoFiscale : Contributi Covid regionali per attività commerciali, ristoranti, parchi tematici: le risorse stanziate - studio_pirola : #Contributi e indennità #Covid: con la risposta n. 618, l’Agenzia fornisce chiarimenti in merito all’eventuale tass… - eutekne : Detassazione generale dei contributi COVID fuori dal prospetto aiuti di Stato - fisco24_info : Contributi e indennità Covid, detassazione ad ampio raggio: L’Agenzia offre una puntuale panoramica normativa e tec… - CorriereRomagna : Cesena, 80mila euro contributi a fondo perduto per i circoli contro l'emergenza Covid - -