Conferenza stampa Mazzarri: «Ripartiamo dall’aggressività ma serve maggior cinismo» (Di martedì 21 settembre 2021) Conferenza stampa Mazzarri: le parole del tecnico del Cagliari alla vigilia della sfida contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni Walter Mazzarri ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DA QUALI CONCETTI RIPARTIRE – «L’aggressività quando si va al duello, scosse particolari che fanno parte della mia organizzazione da sempre e quell’atteggiamento che purtroppo abbiamo cambiato a fine gara. Spero di rivedere la nostra pericolosità. Con sei, sette palle gol con uno squadrone contro la Lazio dovremmo essere più cinici sotto porta. Il gol è prezioso». STANCHEZZA – «Abbiamo avuto poco tempo, poi avrò modo di fare dei test». CAMBI – «Chi ha giocato contro la Lazio può giocare anche tre giorni dopo, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 settembre 2021): le parole del tecnico del Cagliari alla vigilia della sfida contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni Walterha parlato inalla vigilia della sfida contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DA QUALI CONCETTI RIPARTIRE – «L’aggressività quando si va al duello, scosse particolari che fanno parte della mia organizzazione da sempre e quell’atteggiamento che purtroppo abbiamo cambiato a fine gara. Spero di rivedere la nostra pericolosità. Con sei, sette palle gol con uno squadrone contro la Lazio dovremmo essere più cinici sotto porta. Il gol è prezioso». STANCHEZZA – «Abbiamo avuto poco tempo, poi avrò modo di fare dei test». CAMBI – «Chi ha giocato contro la Lazio può giocare anche tre giorni dopo, ...

