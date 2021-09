Conferenza stampa Andreazzoli: «Pinamonti titolare. Abbiamo le idee chiare» (Di martedì 21 settembre 2021) Conferenza stampa Andreazzoli: le parole del tecnico dell’Empoli alla vigilia del match contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni Aurelio Andreazzoli ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni. SAMPDORIA – «Il rientro in campo non è stato all’altezza e questo è uno degli aspetti che dobbiamo combattere e migliorare. Strano perché poi nel momento in cui la gara si è messa male la squadra ha reagito e ha finito nel fare il lavoro fisico che doveva fare. L’Abbiamo fatto e rimane come aspetto positivo, perché Abbiamo una squadra che non molla. Chiaro è che l’entrata del secondo tempo è stata il contrario di quello che ci aspettavamo. Non siamo stati bravi nel raccogliere quanto fatto nel primo tempo e ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 settembre 2021): le parole del tecnico dell’Empoli alla vigilia del match contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni Aurelioha parlato inalla vigilia della sfida contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni. SAMPDORIA – «Il rientro in campo non è stato all’altezza e questo è uno degli aspetti che dobbiamo combattere e migliorare. Strano perché poi nel momento in cui la gara si è messa male la squadra ha reagito e ha finito nel fare il lavoro fisico che doveva fare. L’fatto e rimane come aspetto positivo, perchéuna squadra che non molla. Chiaro è che l’entrata del secondo tempo è stata il contrario di quello che ci aspettavamo. Non siamo stati bravi nel raccogliere quanto fatto nel primo tempo e ...

Cagliari, Mazzarri: 'Dobbiamo essere più cinici. Turnover? Dipende' Commenta per primo Walter Mazzarri , allenatore del Cagliari , parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Empoli: 'Da cosa voglio ripartire domani? Sicuramente l'aggressività in fase difensiva, al di là degli aspetti troppo tecnici. Sicuramente anche l'...

