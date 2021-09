Confartigianato Lombardia | “Da Regione sostegno concreto Stanziati 6 milioni di euro”

Leggi su quifinanza

(Di martedì 21 settembre 2021) (Teleborsa) – Le micro e piccole imprese artigiane garantiscono un grande contributo all’economia lombarda: segnano una crescita della produttività più sostenuta delle grandi imprese, sono attive su progetti di innovazione, hanno creato posti di lavoro con condizioni più favorevoli all’occupazione giovanile e femminile, sono riconosciute per la qualità come fattore competitivo riconosciuto internazionalmente, e hanno una spinta più green. Hanno, inoltre, dimostrato di essere digitali e circolari e restano un presidio contro il declino delle aree interne e montane. È quanto emerge dal dell’Undicesimo Rapporto annuale– curato dall’Osservatorio Mpi e presentato oggi nella sede regionale di Palazzo. Nel confronto tra il primo semestre del 2019 e lo stesso primo semestre del 2021 in ...