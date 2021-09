Concorso Polizia Penitenziaria, ancora solleciti dei 205 idonei non vincitori: “Siamo assumibili a costo 0” (Di martedì 21 settembre 2021) Continuano, senza sosta, le polemiche e i malcontenti nati rispetto al “Concorso a 754 posti di allievo agente del Corpo di Polizia Penitenziaria maschile e femminile”, elevato poi a 938 posti e indetto l’11 febbraio 2019, ormai più di due anni fa. Molti ragazzi sono riusciti a totalizzare punteggi altissimi ma sono comunque rimasti a casa. Il Concorso per 754 posti di allievo agente del Corpo di Polizia Penitenziaria maschile e femminile, torna quindi a far parlare di sé. Leggi anche: Concorso Polizia Penitenziaria: la voce dei 205 idonei assumibili a costo zero ma lasciati a casa Il Concorso Il motivo di cotanto scalpore era stato determinato dal fatto che ben 205 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 settembre 2021) Continuano, senza sosta, le polemiche e i malcontenti nati rispetto al “a 754 posti di allievo agente del Corpo dimaschile e femminile”, elevato poi a 938 posti e indetto l’11 febbraio 2019, ormai più di due anni fa. Molti ragazzi sono riusciti a totalizzare punteggi altissimi ma sono comunque rimasti a casa. Ilper 754 posti di allievo agente del Corpo dimaschile e femminile, torna quindi a far parlare di sé. Leggi anche:: la voce dei 205zero ma lasciati a casa IlIl motivo di cotanto scalpore era stato determinato dal fatto che ben 205 ...

